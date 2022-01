O que vem a seguir para Khloé Kardashian e Tristan Thompson após bomba sobre paternidade

Nessa segunda-feira, 3, Tristan Thompson apresentou um pedido público de desculpas à Khloé Kardashian. E a atitude da estrela? Seguir em frente.

O jogador de basquete revelou que um teste de paternidade confirmou que ele é o pai do filho recém-nascido de Maralee Nochols, após um encontro em seu aniversário em Houston, no Texas.

Tristan pediu desculpas à Khloé, com quem ele namorou até junho do ano passado e que é a mãe de sua filha de 3 anos, True Thompson.

Khloé não comentou publicamente sobre sua confissão, embora ela tenha compartilhado uma foto em seus Stories no Instagram que parecia mostrá-la passando um tempo com True e desfrutando de sobremesas juntas.

Fontes agora dizem ao E! News como a estrela de Keeping Up With the Kardashians realmente se sente sobre a maneira como as coisas estão se desenrolando com Tristan.

"Ela ainda está muito chateada e tem sido difícil para ela aceitar isso", disse uma fonte. "Depois de tudo que eles passaram, ele ainda estava dizendo uma coisa e fazendo outra. Ela sabe que merece algo muito melhor".