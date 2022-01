Kanye "Ye" West e atriz Julia Fox curtem noitada juntos em Nova York

Kanye "Ye" West continua curtindo a vida de solteiro. Poucos dias depois de Kanye West, de 44 anos, ser flagrado saindo com a atriz de Joias Brutas, Julia Fox, de 31 anos, em Miami, os dois viajaram para o norte e participaram do Slave Play da Broadway juntos, na terça-feira, 4, em Nova York.

Para a ocasião, o cantor usava um casaco com capuz roxo escuro, combinado com jeans preto e uma jaqueta preta, enquanto a musa usava um casaco azul multicolorido de comprimento, combinado com uma bolsa preta e botas pretas de cano alto. E a noite não acabou aí: os dois foram ao restaurante Carbone no final da tarde.

Foi no dia de Réveillon que eles foram vistos jantando juntos, também no restaurante Carbone, mas em Miami. E se você precisa de mais provas de que Ye está abraçando seu status de solteiro, no início daquele dia, ele foi fotografado na varanda de um hotel em Miami com duas outras mulheres, como pode ser visto em fotos postadas pelo Mail Online.