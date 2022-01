Carol Celico revela que está com colite: "Bactérias inflamaram 100% do intestino"

Carol Celico revelou que está com colite nessa terça-feira, 4. Através do Instagram, Carol contou aos fãs que está internada em hospital de São Paulo após sentir fortes dores abdominais.

"Não sou de usar o Instagram para dar notícias ruins, nem de ficar fazendo drama de qualquer coisa, principalmente porque sei quanta gente gosta de gerar engajamento desta maneira. Eu não gosto. Sei também quantas pessoas sofrem com problemas de saúde e perdas de amados a cada dia", iniciou.

Nas imagens, a empresária surge deitada na cama do hospital e mostra o braço com um acesso. "Infelizmente comecei dia primeiro com uma dor muito forte abdominal, voltei às pressas para SP e estou internada com três bactérias bem fortes intestinais, que me causaram colite e inflamaram 100% do meu intestino", disse ela.