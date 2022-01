Fãs de 'SATC' estão convencidos de que Samantha Jones estará em 'Emily em Paris'

[Cuidado: esta matéria contém spoilers]

Samantha Jones colocando o sexo de volta em outra cidade? Excusez-moi?

Bem, desde que a segunda temporada de Emily in Paris, da Netflix - da qual Lily Collins é protagonista - chegou ao serviço de streaming em 22 de dezembro, os telespectadores surgiram com teorias diferentes sobre como a icônica personagem de Kim Cattrall em Sex and the City poderia possivelmente fazer seu caminho para a série de sucesso.

Se você está se perguntando o que as duas atrações têm em comum, não vamos esquecer que ambas foram criadas pelo diretor Darren Star. E não apenas Samantha fez as malas e se mudou para Londres, como explicado no reboot da HBO Max, And Just Like That - mas o interesse amoroso de Emily nesta temporada também se mudou para Londres. OMG!

Como uma telespectadora, a crítica de TV Jen Chaney tweetou no início deste ano: "Teoria atual: Samantha supostamente mudou-se para o exterior, daí sua falta de presença na nova série de TV SATC. Então ela aparece de surpresa total em um episódio cruzado de EMILY IN PARIS. Eu assistiria Samantha tentar tolerar Emily, 100 por cento."