Ryan Reynolds e Blake Lively doam R$ 62 mil em honra a filho de jogador que nasceu sem vida

Após a trágica perda do filho do jogador de futebol galês Jordan Davies com a namorada Kelsey Edwards, os coproprietários do clube de futebol Wrexham, Ryan Reynolds e Rob McElhenney, junto com suas esposas, Blake Lively e Kaitlin Olson, respectivamente, contribuíram para a página GoFundMe do casal.

Em meados de dezembro, Davies e Edwards anunciaram a notícia devastadora de que seu filho nasceu morto. No dia de Ano Novo, o casal criou uma página GoFundMe em apoio ao Sands UK, que, de acordo com o site da organização, é a principal instituição de caridade para natimortos e mortes neonatais no Reino Unido.

A descrição postada no site de arrecadação de fundos explica que os dois estão "arrecadando dinheiro em prol da Sands (Natimortos e Sociedade da Morte Neonatal) e toda doação ajudará".

Eles também escreveram: "Nosso filho, Arthur Andrew Davies, nasceu dormindo no dia 14 de dezembro de 2021. O apoio que recebemos durante essa época foi incrível. A suíte borboleta em Wrexham Maelor está disponível exclusivamente para famílias em luto e é financiada pelo Sands UK".