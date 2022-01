Machine Gun Kelly diz que previu sua história de amor com Megan Fox

Machine Gun Kelly está compartilhando os doces detalhes sobre como ele e sua namorada Megan Fox se conectaram pela primeira vez. Ao aparecer em um episódio recente do The Drew Barrymore Show, Machine Gun Kelly, cujo nome verdadeiro é Colson Baker, descreveu o primeiro encontro como co-estrelas no filme Midnight in the Switchgrass, dirigido por Randall Emmett em 2020.

"Estávamos filmando um filme e a única razão de eu ter feito o filme é porque eles estavam tipo, 'Há cenas com Megan Fox'", admitiu o rapper de 31 anos à Drew Barrymore. "Eu estava tipo, 'Eu vou pegar esse filme'."

Durante as filmagens, ele admitiu que ficou do lado de fora do trailer da musa esperando que algo acontecesse. Fox acabou convidando-o para almoçar em seu trailer, e embora o cantor de "Bloody Valentine" tenha fingido estar surpreso, ele disse que sabia que isso iria acontecer porque seu "instinto está sempre certo".