Tendência do verão: biquíni com correntes bomba entre as famosas

Estamos na estação mais quente do ano e com ela, muitas tendências de biquíni surgem entre as fashionistas. E como acontece em todas as temporadas de verão, um modelo em especial sempre bomba entre as famosas.

A peça do momento que desfila pelos corpos de muitas celebridades é um biquíni que traz um detalhe especial: correntes douradas.

O ornamento, além de tornar a peça chic, ainda a transforma em um top para ser usado em um look casual, com uma pantalona ou saia longa, por exemplo.