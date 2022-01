Whindersson junta peças de famosos em leilão para ajudar vítimas das chuvas na Bahia

Nesta terça-feira, 4, Whindersson Nunes postou no Twitter que já conseguiu novas peças para um leilão em benefício das famílias prejudicadas pelas chuvas na Bahia. No comunicado, Whindersson avisou que personalidades como Sabrina Sato, Juliette Freire e GKay doaram peças em prol da causa.

"Gkay doou look da Farofa; Sabrina Sato, uma fantasia; Juliette doou o look da final do BBB; Joelma doou um look. Já, já está no ar e qualquer um pode dar seu lance, e tô divulgando porque preciso que as pessoas saibam do leilão. Não é pra aparecer", escreveu o youtuber.

Ao ver o anúncio, a apresentadora Maisa Silva também se ofereceu para doar o vestido que usou em seu aniversário de 19 anos. O humorista agradeceu e compartilhou o comentário da atriz.