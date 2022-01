Por dentro dos planos de casamento de Kourtney Kardashian e Travis Barker

"Eles têm uma ótima rotina no momento e passam um tempo em ambas as casas junto com as crianças", disse a segunda fonte ao E! News. "É muito prático. Eles definitivamente querem se consolidar e ficar em uma casa, mas não estão com pressa".

"Funciona para eles agora", continua a fonte. "Travis e Kourtney estão muito apaixonados e têm muito respeito um pelo outro. Eles estão muito animados para se casarem e seguirem para o próximo capítulo juntos".