Mistério continua! Alvaro Xaro e Jonathan Azevedo negam participação no BBB

Mais dois nomes cotados no Big Brother Brasil 22, reality show da TV Globo, negaram a participação no reality. Dessa vez, foram o ator Jonathan Azevedo e o influencer Alvaro Xaro. Enquanto Jonathan teria "afirmado com todas as letras" para o colunista Léo Dias que não estará no BBB22, Alvaro postou a declaração nas redes sociais — mas logo apagou. Ué?

Segundo Léo Dias, do Metrópoles, Jonathan, que tem aparecido em todas as listas de possíveis confirmados, garantiu que não estará no programa. Além do ator, Alvaro Xaro também encerrou de vez os rumores sobre sua participação, pelo Twitter.

"É, não vem aí. Queria demais, não é meu sonho, porque meu sonho é construir uma família, mas seria algo que eu iria de coração aberto. Tenho nada a esconder. Ia ser massa. Os que não gostam de mim, durmam tranquilos. Aos que gostam, teremos outras oportunidades. Amo vocês", escreveu o influencer.