Mel Maia aparece em live ao lado de MC Cabelinho e aumenta rumores sobre o casal

Mel Maia ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter nesta terça-feira, 4, depois de aparecer em uma live com MC Cabelinho. No vídeo, Mel Maia é pega de surpresa e se dirige ao funkeiro com um apelido carinhoso.

Ao abrir uma live no Instagram, MC Cabelinho, de 25 anos, estava deitado ao lado da atriz, de 17. Assim que percebe que está sendo filmada, ela esconde o rosto e reclama: "Para cara, de fazer isso, Victor, po***. Para, vida, é sério".

Com o registro, os internautas especularam mais a respeito do suposto romance entre os dois. Em dezembro do ano passado, a artista postou um story junto com o cantor, o que já havia levantado suspeitas sobre o possível affair…