Lamar Odom compara mídia social à "droga letal" após entrevista sobre Taraji P. Henson

Allen Berezovsky/Getty Images, Amy Sussman/Getty Images for the Critics Choice Association

Lamar Odom diz que está "continuando a escolher o caminho certo" depois que um clipe de uma antiga entrevista ressurgiu no fim de semana. Caso você tenha perdido, em 2019, Lamar Odom falou sobre seu antigo relacionamento com Taraji P. Henson durante um episódio do Uncensored, da TV One.

A atriz de Empire, de 51 anos, e o astro da NBA, de 42 anos, começaram a namorar em 2009 após se conhecerem em uma festa e, posteriormente, se separaram quando Lamar, como ele explicou, "se apaixonou" por Khloé Kardashian, com quem se casou mais tarde.

Avancemos para o fim de semana passado, quando o registro ganhou força mais uma vez depois de reaparecer no Twitter e no Instagram.

No domingo, 2, ele marcou alguns veículos em sua legenda, ao lado de uma foto em preto e branco no Instagram, que dizia: "Vejo que os tabloides estão perseguindo a força para ganhar seguidores, é 2022, corte os jogos!", escreveu Lamar. "POR QUE uma entrevista de 2019 está sendo mostrada e reproduzida? Onde estão meus royalties, já que parece que estou em distribuição. @Tarajiphenson nada além de amor para você sempre. Não vamos alimentar as massas."