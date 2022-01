Maralee Nichols se pronuncia após Tristan Thompson confirmar que é pai de seu filho

Eu tenho o maior respeito e amor por você. Independentemente do que você possa pensar. Mais uma vez, eu lamento muito".

O E! News entrou em contato com os representantes da Khloé e Thompson para comentários após o resultado do teste de paternidade e não obteve resposta.

Quanto à Khloé, a estrela de Keeping Up With the Kardashians não comentou sobre o assunto, com uma fonte contando anteriormente ao E! News que ela estava "ignorando o barulho" e, ao invés disso estava, "focada na criação da filha".

No mês passado, Maralee quebrou o silêncio em uma declaração exclusiva ao E! News sobre seu relacionamento com o jogador da NBA.

"Ele me disse que era solteiro e pai", disse ela. "Eu nunca teria me envolvido com Tristan se achasse que ele estava em um relacionamento".