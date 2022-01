Maiara diz que não estava com Fernando Zor em passeio de barco: "Não nos encontramos"

Após o último término entre Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando Zor, os dois apareceram curtindo um passeio no mesmo barco nesta segunda-feira, 3. No entanto, segundo Maiara, eles não se viram durante a volta com amigos no barco em Ganchos de Fora, Santa Catarina.

Essa foi a segunda vez que eles foram vistos juntos no mesmo local depois da mais recente separação. No último dia 24 de dezembro, véspera de natal, a cantora revelou que foi traída pela dupla de Sorocaba, o que foi negado pelo músico.

O sertanejo postou alguns registros do passeio nos stories do Instagram, e os internautas começaram a ligar os pontos. Isso porque a artista também posou com um dos convidados que estavam no barco e que aparecia na publicação de Fernando.