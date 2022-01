Veja o novo visual de Reynaldo Gianecchini que arrancou elogios dos fãs

Reynaldo Gianecchini não precisa fazer muito para quebrar a internet, mas ao mostrar os fios grisalhos no Instagram, nesta segunda-feira, 3, o ator levou o conceito para outro patamar. Gianecchini revelou os fios brancos com a virada do ano, mas um registro dando um trato com o barbeiro convenceu de vez os fãs: galã de qualquer jeito!

"Vem 2022! E traga as mudanças que a gente precisa. Obrigado!!", escreveu o ator, na legenda da primeira foto do ano. A mudança em questão foi a coloração do cabelo e da barba de Gianecchini, que foram do castanho para o grisalho.

O sucesso foi tanto que, mais tarde, o ator publicou um clique no salão de beleza do cabeleireiro Silvano Nunes, e aproveitou para exaltar o trabalho do profissional. "Ele é fera na tesoura", escreveu Gianecchini. Com um cliente desses fica fácil, né?