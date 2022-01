Marido de Hilary Duff rebate críticas sobre filha de 3 anos não usar cadeirinha de carro

Michael Kovac/Getty Images for Adopt Together

Matthew Koma está respondendo aos críticos da Internet depois de um vídeo de Banks, filha dele e de Hilary Duff, de 3 anos, que aparentemente capturou a criança na parte de trás de um veículo sem cadeirinha, gerar polêmica.

Na segunda-feira, 3, Molly Bernard, que atua em Younger com Duff e se tornou madrinha de Banks, compartilhou um vídeo dela mesma com a criança no banco traseiro - com Matthew e Hilary nos bancos da frente - no Instagram. O registro parecia capturar a pequena sem estar totalmente presa com um cinto de segurança ou o uso de um assento de carro.

Alguns fãs comentaram suas preocupações de segurança com a criança, incluindo um seguidor, que disse: "Eu amo todos vocês, mas Banks não estar em uma cadeirinha de carro quebra meu coração." Outro acrescentou: "Criança em perigo. A lei da Califórnia exige que as crianças usem uma cadeirinha ou booster dependendo da idade / altura e peso."

Porém, como outros usuários apontaram, o vídeo só mostra da cintura para cima, e a presença de um assento elevatório poderia ser uma possibilidade.