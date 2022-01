Recomendado para você : Duda Nagle mostra reencontro com Sabrina Sato e a filha após Réveillon separados

Duda Nagle e Sabrina Sato se reencontraram após passarem o Réveillon separados e gerarem rumores de crise no relacionamento. Na noite de segunda-feira, 3, Duda postou um vídeo no Instagram de seu encontro com Sabrina e a filha, Zoe, de três anos.

A apresentadora viajou com a filha e alguns membros da família para a Bahia, onde curtiu o Ano Novo, enquanto o ator permaneceu no Rio de Janeiro.

Ao Splash, do UOL, Karina Sato, irmã e empresária da musa, contou que o casal está bem e que Duda não passou a virada com Sabrina devido ao diagnóstico de Influenza.