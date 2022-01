MC Loma nega participação no 'BBB 22': "Não fiquem tristes comigo"

Por fim, MC Loma reforçou que tem interesse em entrar no programa e que contaria com os seus fãs para levar o prêmio para casa. "Mesmo se eu fosse, eu não ia nem poder estar postando nem nada, nem dando dica para vocês. Para eu perder meu contrato, é? Com a Globo! E eu sou burra, é?", garantiu a cantora. "Ia ficar só no sigilo. (...) Espero que ano que vem, se eu estiver no 'BBB', todos vocês façam mutirão para ver se eu ganho e vou até o final, porque R$ 1 milhão ia mudar minha vida", declarou.