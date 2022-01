Luana Piovani é desmascarada no 'The Masked Singer Portugal'

Nesta segunda-feira, 3, a identidade da Rainha de Copas do The Masked Singer Portugal foi revelada — e era ninguém mais ninguém menos que Luana Piovani! A brasileira foi eliminada do reality show musical após cinco semanas de programa. Piovani foi desmascarada devido ao sotaque brasileiro. Surpresa!

A atriz está morando no país europeu há 3 anos — e parece que abraçou de vez a nacionalidade. A Rainha de Copas deu o que falar no programa, como no momento em que beijou o apresentador na boca! Só podia ser ela, né?

Além de Piovani, outros 11 artistas participaram do reality. Como parte da dinâmica do programa, algumas perguntas sobre os mascarados são respondidas, para aguçar ainda mais a curiosidade do público. Além de adiantarem que havia um membro brasileiro, também citaram "sex appeal", nome da minissérie que lançou Luana para o público no começo dos anos de 1990.