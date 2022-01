Gabi Brandt confirma fim de casamento com Saulo Poncio: "Aprendi muito com ele"

Gabi Brandt revelou nesta segunda-feira, 3, o término do seu casamento de cerca de três anos com Saulo Poncio. No Instagram, Gabi fez uma publicação a respeito da decisão tomada entre os dois.

No último dia 25 de dezembro, a influenciadora contou que achou melhor ela e o músico darem ‘um tempo' na relação, devido a uma crise. No entanto, dessa vez, eles optaram por seguir caminhos diferentes e se separarem.

"Escrevo isso com lágrimas nos olhos mas com o coração em paz, pois sei que aquele que cuida de nós sabe de todas as coisas. Na vida, às vezes temos que dar 2 passos pra trás para poder seguir o caminho certo, e decidimos que cada um seguirá o seu. Estaremos sempre juntos, não mais como um casal, mas como família", começou ela.