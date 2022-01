Jacob Elordi e Olivia Jade estão "saindo casualmente": saiba detalhes do romance

JB Lacroix/WireImage

Olivia também viu mudanças em seu relacionamento no ano passado. Em uma sessão de perguntas e respostas no Instagram em agosto, a ex-concorrente do Dancing With the Stars confirmou aos fãs que ela estava "de fato" solteira após se separar do músico Jackson Guthy.

Quanto a como ela lida com os holofotes, Olivia disse recentemente ao Down in the DMs, do E!, que ela tenta se concentrar em coisas positivas.