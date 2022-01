Ryan Gosling fala sobre vida em família com filhas e esposa Eva Mendes

Warren Toda/EPA/Shutterstock

Mas com o passar do tempo, será que Esmeralda e Amada compreenderam melhor seu trabalho? "Sim, eu acho que elas finalmente descobriram... que meu nome é na verdade 'The Gray Man' e eu sou um assassino da CIA", ele disse, em referência a seu novo filme The Gray Man com Chris Evans e Regé-Jean Page.

Embora Gosling e Mendes falem brevemente sobre seus filhos em entrevistas, eles tendem a protegê-las dos holofotes e proteger sua privacidade. Para Mendes, isso inclui não postar fotos nas redes sociais.

"Eu sempre tive um limite claro quando se trata de meu marido e minhas filhas", explicou a atriz de 47 anos a um seguidor do Instagram em 2020. "Eu falarei deles, claro, com limites, mas eu não vou postar fotos de nosso dia a dia. E desde que minhas filhas ainda são muito pequenas e não entendem o que postar a imagem delas realmente significa, eu não tenho seu consentimento. E eu não postarei fotos delas até que elas tenham idade o suficiente para me dar seu consentimento".

O casal também prefere manter sua relação longe dos holofotes . "Quanto a Ryan e eu, funciona para nós dessa forma, permanecer privados".