Viih Tube nega que tenha ciúmes de Lipe Ribeiro

Quem acha que Viih Tube sente ciúmes de Lipe Ribeiro, se engana. Os internautas deduziram que a ex-BBB teria tido uma crise na viagem de réveillon para São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, ao ver Lipe Ribeiro com outras mulheres. Na tarde desta segunda-feira, 3, Viih negou e afirmou que só há tranquilidade na relação entre eles.

"Ô, gente, pelo amor de Deus, né. Eu estava ficando com outra pessoa nesse dia, era o outro que eu tava seguindo com os olhos. Eu e o Lipe somos super de boa. Vocês veem coisa onde não tem. Eu, hein", escreveu a influencer, em comentários no Instagram.

Recentemente, Viih confessou que, apesar de estar curtindo a solteirice, a virada de ano não foi muito agradável. "Eu estou preocupada comigo, não sei? Ano novo me deixou emotiva. Achei horrível passar o ano novo solteira! Gostava mais de passar namorando", contou ela, no Instagram.