Recomendado para você : Ex de Khloé Kardashian, Lamar Odom, fala sobre teste de paternidade de Tristan Thompson

Lamar Odom revelou sua opinião sobre a situação de Tristan Thompson.

Nessa segunda-feira, 3, Tristan contou que um teste de paternidade confirmou que ele é o pai do filho recém-nascido de Maralee Nichols.

Ele se desculpou com Khloé Kardashian, com quem ele namorou até junho do ano passado e tem uma filha True, de 3 anos. "Khloé, você não merece isso", disse o jogador em seu Instagram Story. "Você não merece a dor e a humilhação que eu te causei. Você não merece a maneira como eu te tratei ao longo dos anos. Minhas ações certamente não se alinham com a maneira como eu te vejo".

Horas depois, Lamar entrou na conversa.

O ex-marido de Koko comentou em um post no Facebook que discutia os resultados do teste de paternidade e a desculpa de Tristan. "Eu desejo nada além do melhor para ela e espero que possamos nos reconectar e conversar um dia como amigos", disse Odom, adicionando que, "ela é uma boa pessoa e merece o mundo".