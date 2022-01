Elizabeth Debicki grava última aparição de Princesa Diana antes da morte em 'The Crown'

Elizabeth Debicki continua a provar que nasceu para interpretar a falecida Princesa Diana. Os fotógrafos flagraram Elizabeth Debicki enquanto ela filmava a última aparição pública de Princesa Diana na próxima temporada de The Crown.

Na cena, filmada no Lyceum Theatre em Nova York, a monarca é vista deixando o Royal Albert Hall de Londres após assistir a uma apresentação de Gala Real do Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky, em 3 de junho de 1997. Dois meses depois de assistir à apresentação, Diana e seu namorado, Dodi Fayed, morreram em um acidente de carro em Paris. No momento, não está claro como o show vai lidar com suas mortes.

Embora o departamento de figurinos tenha sido certeiro em suas recriações dos conjuntos da eterna Princesa para as cenas anteriores, a atriz australiana usou um vestido e acessórios notavelmente diferentes para esse momento. Ela estava usando um vestido de decote frente única de Catherine Walker, que era semelhante ao vestido azul de Jacques Azagury, que Diana realmente usou para o show.

Além disso, faltava à roupa o icônico colar de pérolas e diamantes, que agora é conhecido como o colar do Lago dos Cisnes graças à realeza. Segundo a People, as joias ficaram à venda pela última vez em 2017, com lances a partir de US$ 12 milhões.