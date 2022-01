Lily Collins e Ashley Park, de Emily em Paris, provam que também são amigas na vida real

Ashley continuou: "Mesmo o que pensávamos ser a demografia de nossa série. Ficamos muito felizes que eles estavam tão entusiasmados com isso, mas também homens de meia-idade apareceram e disseram, 'Oh, são vocês.' Nem uma única pessoa veio até nós com uma resposta negativa".

E não somente Lily aprecia as amizades em sua vida pessoal, sua personagem na tela, Emily, também. "Emily, no final das contas, realmente valoriza suas amizades. E na segunda temporada, ela realmente se inclina para as amizades femininas, que é algo que eu realmente estava animada em buscar mais".