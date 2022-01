Boninho nega desistências no BBB22: "Quem entrou, entrou. O resto é Fake News"

Boninho não tem papas na língua, especialmente quando se trata de Big Brother Brasil. Nesta segunda-feira, 3, Boninho foi aos Stories do Instagram e desmentiu as supostas desistências dos participantes do BBB22.

"Ninguém desistiu do BBB22 não... Fake News", escreveu o diretor de Variedades da TV Globo, acrescentando que quem deveria ter entrado já está confirmado há tempos.

"Lista de quem está eu até entendo as apostas... Agora lista de quem estava e desistiu? Dá um tempo, Fake News!"