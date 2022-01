Gabi Brandt sobre "brilho" após tempo no casamento: "Triste no off"

Gabi Brandt respondeu pergunta sobre seu status de relacionamento através dos Stories, no Instagram, nesta segunda-feira, 3. Após um internauta questionar seu "brilho" após dar "tempo" no casamento com Saulo Poncio, Gabi contou como se sente no momento.

"O que você acha desse pessoal falando que seu brilho votou?", perguntou um seguidor.

"Acho meio 'forçação' de barra... Até porque eu tô do mesmo jeito que antes, só que triste no off", admitiu.