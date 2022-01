Felipe Neto gasta R$ 60 mil em shopping após fim de relacionamento com Bruna Gomes

Recém-solteiro, Felipe Neto afirmou nesta segunda-feira, 3, que gastou aproximadamente R$ 60 mil reais em toalhas e roupas de cama para lidar com o término com Bruna Gomes. No Twitter, Felipe Neto falou sobre as compras feitas em um shopping.

"Eu fui no shopping hoje afogar as mágoas e comprar coisas pra tentar me sentir melhor. Descobri porque cartões de crédito precisam de limite. Spoiler: não me senti melhor", escreveu o YouTuber.

Os seguidores ficaram curiosos com o tuíte e logo quiseram saber o que o influenciador tinha levado para casa. "Você gastou 26 mil reais em lençol?", questionou um deles.