Sammy Lee pede ajuda para arrumar malas e aumenta rumores de ida ao BBB22

Sammy Lee, que decidiu reatar o casamento com Pyong Lee, tem atiçado a curiosidade dos fãs, e nesta segunda-feira, 3, não foi diferente! Sammy Lee aumentou os rumores de que participará do BBB22 após pedir ajudar para arrumar malas.

Há tempos a influenciadora digital está entre os especulados para estar na edição do reality show deste ano. Então, ela deixou claro que fará uma viagem em breve.

"A situação do meu quarto... Vou viajar e preciso montar looks. Só que eu não entendo muito disso... Tem algum stylist para me ajudar? Alguém me ajuda, de graça, na parceria, porque sou mão de vaca", mandou a musa, nos Stories do Instagram.