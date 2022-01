Luana Piovani dá a entender que Pedro Scooby vai estar no BBB 22

O nome de Pedro Scooby está fortemente cotado para fazer parte do camarote do Big Brother Brasil 22, reality show da TV Globo. A ex-esposa do surfista, Luana Piovani, pode ter confirmado a participação de Scooby no programa. Ao responder perguntas no Instagram, Piovani insinuou que ela e o atleta já fizeram acordos sobre como cuidar dos filhos durante o confinamento. Eita!

Um fã perguntou para a atriz na rede social se ela deixaria os filhos do ex-casal com Cíntia Dicker, atual namorada de Pedro, enquanto ele estivesse no programa. Ao contrário do imaginado, Luana não desconversou e nem negou o assunto.

"Tomara né… Ela certamente é mais responsável que ele… Mas já disse pra não se preocuparem com nossos filhos…", alfinetou ela. Será que teremos stories de Piovani comentando o BBB?