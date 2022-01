Mariana Rios comenta rumores sobre affair com Gusttavo Lima e Neymar

Em meio a boatos de ter vivido affairs com Neymar, Thiaguinho e Gusttavo Lima, Mariana Rios falou sobre sua vida amorosa em entrevista ao portal Na Telinha, do UOL. Para Mariana Rios, tais rumores não chegam a afetar a sua rotina.

"Eu deixo as pessoas falarem, porque não comento sobre minha vida pessoal. Me importo se for algo sobre meu trabalho, mas, enquanto for fofoca não me incomoda. Hoje em dia, as pessoas têm a capacidade de fantasiar sobre a vida dos outros e acreditar no que elas mesmas criam. Então evito falar, porque tudo já está muito exposto e só eu preciso saber da minha vida", refletiu a atriz.

Solteira desde novembro de 2020, quando anunciou o fim do noivado com o empresário Lucas Kalil, a artista não descarta a possibilidade de construir uma família nos próximos anos.