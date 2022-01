Entenda porque Sabrina Sato e Duda Nagle passaram o ano novo separados

Sabrina Sato e o marido, Duda Nagle, passaram o réveillon separados. Assim que rumores de separação começaram a se espalhar pela internet, a assessoria de Sabrina se manifestou. Duda estava no Rio de Janeiro para gravação de uma novela, ficou gripado e precisou ficar isolado na cidade. Poxa!

Sato passou a virada do ano com a filha, Zoe, e o resto da família em um resort, na Bahia. As fotos do passeio são de dar inveja em qualquer um. Os internautas só deram falta de um detalhe: Duda Nagle.

Na manhã desta segunda-feira, 3, a assessoria da apresentadora explicou a ausência do ator, à coluna do Léo Dias, no portal Metrópoles. O ator ficou no Rio de Janeiro para gravação da novela bíblica Reis, da Record TV.