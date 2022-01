Kendall Jenner e Devin Booker mostram sua aconchegante celebração de Ano Novo

Kendall Jenner e o namorado Devin Booker decidiram entrar em 2022 em um local aconchegante. Kendall e Devin passaram o Réveillon em uma cabana no meio da floresta.

"Passamos o Ano Novo em frente a fogueira", Devin escreveu no Instagram, com Kendall postando uma série de fotos com a legenda: "Meu final de semana".

O local escolhido pelo casal incluiu uma mansão no topo das montanhas, com detalhes em madeira e grandes lareiras. Kendall posou ao lado de celeiros e compartilhou vídeos dos sons noturnos da natureza.

Embora a viagem tenha sido mais discreta do que as celebrações do feriado da família Kardashian, a fuga incorporou perfeitamente o amor e o estilo do casal.

De acordo com uma fonte, Kendall "aprecia" que Devin respeite seu desejo de privacidade. A fonte compartilhou em abril que, "Devin é quieto e não está interessado em ser o centro das atenções ou uma celebridade... Ela realmente aprecia isso nele e se sente atraída por isso".