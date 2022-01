Princesa Eugenie posta fotos nunca antes vistas do filho August

"Feliz Ano Novo a todos... Adeus 2021", Eugenie escreveu na legenda de sua postagem no dia 1º de janeiro. "Um ano que nos abençoou com nosso filho e viu nossa família crescer com novas adições, mas também um ano que levou algumas de nossas maiores e mais brilhantes luzes. Para sempre em nossos corações".

No mês que vem, o casal comemora o primeiro aniversário de August. Ao anunciar a chegada de seu filho no ano passado, o casal escreveu no Instagram: "Nossos corações estão cheios de amor por este pequeno humano, as palavras não podem expressar".

Relembre abaixo as fotos do casamento real da Princesa Eugenie e Jack Brooksbank: