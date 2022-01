MC Carol rebate críticas após passar Réveillon com filho de ex-amante

"Ele me fazia muito bem, me apoiava, me acompanha no meu trabalho, e de amigos viramos outras coisas. E eu fazia muito bem a ele, por isso nossas famílias nos apoiavam. Mas existiam outras pessoas. As mesmas sabiam do nosso sentimento um pelo outro, e eles decidiram ficar ao nosso lado, decidiram aceitar, o que não era segredo para ninguém. É muito complexo tentar achar culpados e querer julgar. Os quatro viveram oito anos de inferno."