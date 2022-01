Boninho divulga spoilers enigmáticos sobre o BBB e internautas tentam decifrar

Mesmo sendo novato no universo dos realitys, Schmidt promete "imersão total" no papel.

"Eu tenho certeza de que eu vou me mostrar como nunca me mostrei na televisão. É uma coisa que vai acontecer naturalmente, eu não estou entrando com nenhum bloqueio, nenhuma proteção… Estou me jogando de cabeça, estou preparado para ir para lá e viver a experiência incrível que eu sei que é", garantiu ele. Estamos animados!