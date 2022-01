Anya Taylor-Joy enlouquece fãs com sua visita a Buenos Aires para iniciar 2022

Anya Taylor-Joy, estrela de O Gambito da Rainha e Peaky Blinders, retornou à Argentina após três anos. Nesta segunda-feira, 3, Anya Taylor-Joy postou uma foto de si mesma bem emocionada em Buenos Aires, no seu Instagram. Amamos!

Depois do sucesso de sua série na Netflix e receber muitas indicações por sua personagem, a atriz de 25 anos retornou às suas origens, decidindo iniciar o ano novo no país onde viveu os sete anos iniciais de sua vida.

A musa foi vista no famoso bairro de Recoleta e logo começaram a aparecer cliques seus nas redes sociais com alguns admiradores. O diretor criativo Laurencio Adot foi um dos primeiros a postar uma imagem com Anya no Instagram.