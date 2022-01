Quem é Felipe Becari, novo namorado de Carla Diaz?

Após assumir o relacionamento com Felipe Becari no último dia 31 de dezembro, Carla Diaz postou um registro do casal neste domingo, 2. Na publicação, Carla Diaz e o novo namorado estão em uma viagem romântica e posaram em frente à uma vinícola.

O que também chamou a atenção dos seguidores da atriz foram as alianças usadas pelos pombinhos. Nos comentários, os fãs celebraram a união dos dois. "Vocês são lindos! Viva 22!", escreveu um deles.

Esse é o primeiro romance público desde que a ex-participante do BBB 21, reality show da TV Globo, se envolveu com Arthur Picoli, ex-colega de confinamento. Saiba mais sobre Felipe a seguir: