Shawn Mendes admite "dificuldade com as mídias sociais" após fim com Camila Cabello

Não está sendo fácil o relacionamento de Shawn Mendes com as redes sociais. Embora recentemente tenha dado um passo para trás no Instagram, Shawn Mendes voltou à plataforma de mídia social em 30 de dezembro para agradecer aos fãs por apoiarem seu hino de término, "It'll Be Okay".

Em uma mensagem de vídeo feita em sua casa em Toronto, o cantor, de 23 anos, disse a seus seguidores: "Eu só queria fazer um pequeno vídeo e dizer obrigado a todos que estão se conectando com 'It'll Be Okay' e postando vídeos. Estou tendo um pouco de dificuldade com as mídias sociais no momento e apenas meio que meu relacionamento com elas. Mas tenho muitas pessoas me enviando vídeos e me contando o que está acontecendo."

Mendes, que confirmou sua separação de Camila Cabello em novembro, passou a compartilhar: "Quando eu faço música, o objetivo final é estar sentado lá e ter minha própria verdade revelada para mim. E muitas vezes quando estou escrevendo músicas, geralmente estou usando a música como uma plataforma para conseguir chegar a um lugar dentro de mim que eu não seria capaz apenas de falar com as pessoas ou pensar sobre isso."