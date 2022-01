Stormi Webster salva Kris Jenner de ter que responder sobre Pete Davidson e Kim Kardashian

Embora Stormi tenha salvado Kris de falar sobre Pete, o E! News já noticiou que a família Kardashian-Jenner é fã do comediante. "Kris já está obcecada por ele", disse uma fonte próxima à Kim no mês passado. "Toda a família é fã de Pete e adoraria passar o fim de ano com ele".

A fonte acrescentou: "Kim e Pete têm muitos planos futuros e as coisas estão indo muito bem".

Em novembro, o casal comemorou o aniversário de Pete na casa de Kris em Palm Springs, com pijamas SKIMS combinando. Kris e Flavor Flav juntaram-se à diversão. No mês seguinte, a dupla teve um encontro noturno no cinema em Staten Island antes de Pete se juntar à Miley Cyrus para uma festa de Ano Novo em Miami.