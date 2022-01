Recomendado para você : Tatá Werneck homenageia Paulo Gustavo ao receber prêmio de humor

O troféu de melhor humorista da premiação Melhores do Ano, da TV Globo, passou a se chamar Troféu Paulo Gustavo — e a vencedora da edição foi Tatá Werneck. Ao receber a homenagem, no Domingão com Huck, Tatá se emocionou ao relembrar o amigo: "Trocaria qualquer prêmio para estar concorrendo com Paulo Gustavo e perdendo para ele. Ele era o melhor", disse ela.

A atriz estava concorrendo com Marcelo Adnet e Fábio Porchat. "Estou sentindo tantas coisas. É a primeira vez que ganho prêmio como humorista. Estou representando a minha categoria, sou muito fã de vocês", agradeceu ela.

Apesar de agora dar nome ao troféu, Paulo Gustavo também nunca recebeu o prêmio — e por isso, Tatá dedicou a homenagem a ele. "Eu descubro todos os dias que ele ainda está aqui. É tão emocionante, e ao mesmo tempo tão doloroso, ver um prêmio com o nome dele, e ele nunca ganhou um prêmio como humorista, então, de qualquer maneira, esse prêmio é dele", disse ela, emocionada.