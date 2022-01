Lily Collins reage de forma hilária a outdoor desfigurado de 'Emily em Paris'

Excusez-moi? Emily Cooper não ficaria satisfeita com este outdoor desfigurado de seu show de sucesso, Emily em Paris. Quanto à atriz Lily Collins, que retrata a personagem da série da Netflix, ela não pode deixar de zombar do grafite que cobre seu pôster!

Como mostrado em seu post no Instagram de domingo, 2 de janeiro, Lily estava andando pela cidade de Nova York com seu marido, o diretor Charlie McDowell, quando toparam com o outdoor de Emily em Paris, com uma tinta rosa cobrindo o seu rosto. "Não posso dizer que adoro o novo visual, Em", escreveu ela. "Mas A para esforço..."

Junto com sua mensagem, a estrela postou um vídeo de Charlie fugindo de susto de forma hilariante depois de ver a nova versão do outdoor. No segundo clique, a atriz de 32 anos posou para uma foto com o outdoor desfigurado enquanto fazia uma expressão chocada.

Na seção de comentários, os entes queridos de Lily a elogiaram por tornar a situação leve. "Ela é uma atuação de classe, pessoal", escreveu a atriz Ashley Park, que estrela ao lado de Lily na série. Enquanto sua sogra Mary Steenburgen ria junto com o casal, escrevendo "Hahaha".