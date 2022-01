Recomendado para você : Especial de Harry Potter usa foto de Emma Roberts no lugar de Emma Watson

Depois de um pouco mais de duas décadas desde a estreia do primeiro filme da franquia, a tão esperada reunião, Harry Potter: De volta a Hogwarts, chegou à HBO Max no sábado, 1º de janeiro. E enquanto a própria reunião mágica seria o suficiente para causar conversa entre os fãs, um pequeno erro de foto foi o que realmente fez barulho nas redes sociais.

Logo no início do especial, uma imagem - que os produtores presumiram ser uma foto mais jovem de Emma Watson, de 31 anos - apareceu na tela. No entanto, já foi confirmado que a foto da infância era na verdade de Emma Roberts, de 30, e não de Watson.

Compartilhando a imagem usada no especial ao lado de uma captura de tela de um post da ex-atriz de Scream Queens, no Instagram em 2012, um fã escreveu no Twitter: "GAROTOS ME AJUDAM QUE ESSA LITERALMENTE É EMMA ROBERTS E NÃO EMMA WATSON."

Depois que o pequeno erro chegou às mídias sociais, os produtores do especial abordaram o pequeno erro em um comunicado à Entertainment Weekly, dizendo: "Fãs de Harry Potter bem vistos! Vocês chamaram nossa atenção para um erro de edição de uma fotografia mal rotulada. Nova versão em breve."