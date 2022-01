Kourtney Kardashian curte caminhada de Ano Novo com Travis Barker e filhos

Kourtney Kardashian e Travis Barker entraram em 2022 curtindo um tempo em família. Nesse domingo, 2, Kourtney, de 42 anos, e Travis, de 46 anos, presenciaram o primeiro pôr do sol do ano juntos na praia.

No primeiro clique, o baterista do Blink 182 é visto abraçando Kourtney e segurando uma de suas mãos enquanto o sol se põe atrás deles.

O casal simultaneamente se protegeu do vento frio do inverno e manteve sua privacidade usando máscaras pretas, com Kourtney optando por uma máscara de esqui que cobria toda a cabeça e revelava apenas seus olhos.

Na segunda foto, o casal é visto com dois dos três filhos de Kourtney, Penelope, de 9 anos, e Reign, de 7 anos, que ela divide com Scott Disick. Eles também são pais de Mason, de 12 anos. Travis pode ser visto segurando Reign no colo, enquanto Penelope olha para o lado.