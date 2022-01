Vitor Kley anuncia término com Carolina Loureiro: "Distância e trabalho nos venceram"

Na noite deste domingo, 2, Vitor Kley afirmou que não está mais junto com a atriz portuguesa Carolina Loureiro. Por meio dos stories do Instagram, Vitor Kley explicou os motivos do término, que envolvem distância e trabalho.

"A distância e o trabalho nos venceram. Desejo toda a luz do mundo a ti, tu sabe disso. Que teu caminho seja lindo! Carol, até uma próxima!", escreveu o artista de 27 anos, na publicação.

Com mais de 800 mil seguidores no seu perfil na rede social, Carolina, de 29 anos, compartilhou os stories do músico e ainda mandou mais uma mensagem para os fãs.