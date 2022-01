Recomendado para você : Britney Spears deixa de seguir irmã Jamie Lynn no Instagram

Britney Spears está começando 2022 como uma mulher livre e incluiu em seu recomeço uma limpeza no Instagram. Britney recentemente deixou de seguir sua irmã Jamie Lynn Spears, confirmou o E! News. No entanto, Jamie ainda segue a cantora de "Piece of Me" na rede social.

A mudança ocorre em meio a uma tensão entre as irmãs que veio à tona em 2021 nos meses finais da batalha legal de Britney para encerrar sua tutela, que terminou após 13 anos, em novembro.

No último ano, a cantora de "Toxic" se pronunciou contra os membros de sua família, incluindo Jamie Lynn, sua mãe, Lynne Spears e seu pai Jamie Spears, que controlou amplamente sua tutela durante a maior parte de sua duração. Os fãs os acusaram de supostamente se aproveitarem de Britney financeiramente—o que Jamie Lynn negou publicamente—e por não fazerem o suficiente para apoiar a campanha #FreeBritney.