Kanye "Ye" West é flagrado com atriz Julia Fox em Miami

Kanye "Ye" West, que pediu publicamente por uma reconciliação com Kim Kardashian, apesar do romance da estrela com Pete Davidson, continua saindo com outras mulheres. Nesse sábado, 1º, Ye, de 44 anos, foi flagrado com a atriz de Uncut Gems, Julia Fox, de 31 anos, no restaurante Carbone, em Miami, como mostra as fotos do TMZ. Uma fonte próxima ao rapper disse ao veículo que os dois não estão sérios e que ele está curtindo a vida de solteiro.

No início do dia, Ye foi fotografado na sacada de um hotel em Miami com outras duas mulheres, como visto nas fotos do Mail Online. Sua identidades são desconhecidas.

Essa não é a primeira vez que Ye é visto com outra mulher desde que Kim, com quem ele divide 4 filhos, entrou com pedido de divórcio em fevereiro de 2021 , após seis anos de casamento. No último verão o músico foi visto com a modelo Irina Shayk por alguns meses. Em novembro, Ye levantou rumores com outra modelo, Vinetria. Já em dezembro, uma fonte próxima ao rapper disse ao E! News que enquanto os dois "não estão exclusivamente namorando, Kanye ainda está saindo e vendo a modelo Vinetria, apesar de também tentar reconquistar Kim".