Shantal diz que Mateus Verdelho está fazendo terapia após caso de violência obstétrica

Shantal acabou causando muito burburinho no fim do ano passado após o vazamento de um áudio no qual ela afirma que sofreu violência obstétrica durante o nascimento de sua segunda filha, Domênica. Como prova do que ocorreu, também foram vazados vídeos (gravados por seu marido Mateus Verdelho) na sala de parto, na qual é possível ouvir o médico usando linguagem inadequada com a influencer.

Porém, isso também fez com que alguns internautas começassem a questionar Mateus sobre o motivo para ele não ter tomado nenhuma atitude no momento. Com isso, Shantal desabafou no Instagram defendendo a atitude do marido e revelou que ele até está fazendo terapia para lidar com o que ocorreu.