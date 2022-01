Primeiro teaser do novo reality show das Kardashians é divulgado

Se prepare para mais um reality show das Kardashians!

Apesar de Keeping Up With the Kardashians ter acabado após 20 temporadas, a nossa família favorita vai continuar mostrando seu dia a dia para os fãs! As Kardashians-Jenners mostraram uma prévia de como vai ser o seu novo reality show durante a virada do ano. O nome dele? The Kardashians.

"Enquanto a contagem regressiva para o fim do ano continua, o nosso novo reality se aproxima", disse a equipe da Hulu (plataforma na qual o reality será transmitido) no novo teaser.

O teaser mostra todas as irmãs desejando um feliz Ano Novo para os fãs, com looks maravilhosos. Veja abaixo: